Luxemburger Rotes Kreuz hilft Opfern von Solhan

In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni griffen bewaffnete Männer das Dorf Solhan in der Provinz Yagha (Sahelzone) an und töteten mehr als 130 Menschen, 160 nach Angaben lokaler Quellen. Es war der tödlichste Anschlag seit 2015 in Burkina Faso. Mehr als 1000 Familien sind nach Angaben des Luxemburger Roten Kreuzes geflohen.

Mit Unterstützung des luxemburgischen Ministeriums für auswärtige und europäische Angelegenheiten planen die Teams des Roten Kreuzes, rund 100 Unterkünfte für vertriebene Familien zu errichten. Außerdem werden zwanzig Notlatrinen an zwei Standorten errichtet: in Dori in der Provinz Séno und in Sebba in der Provinz Yagha, 15 Kilometer von Solhan entfernt.

Das Luxemburger Rote Kreuz ist bereits seit 2009 sehr aktiv vor Ort. Nach dem jüngsten Angriff «ist der humanitäre Bedarf immens und nimmt leider von Tag zu Tag zu», erklärt Raymond Ligban, Missionschef des Luxemburger Roten Kreuzes in Burkina Faso.

(mme/L'essentiel)