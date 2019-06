100.000 Raketen für 15 Minuten Feuerwerk

«In diesem Jahr wird die Musik zum Feuerwerk live gespielt – von rund 60 Soldaten. Alles zu synchronisieren, ist eine echte Herausforderung. Wir wollen, dass alles auf die Hundertstelsekunde passt», erklärt Jo André. Er ist Pyrotechniker – und zwar nicht irgendeiner. Seit mehr als 30 Jahren leitet er das Feuerwerk in der Hauptstadt. Die Vorbereitung der Show begann im Januar, als die musikalische Komposition stand. «Ich habe mir die Musik etwa 200 Mal angehört, um das richtige Feuerwerk auszuwählen und die Show zu arrangieren», fügt er hinzu.

Diese Woche arbeiten Jo André und sein Team in den ehemaligen Schlachthöfen in Hollerich. Dort legten sie die 5,5 Tonnen Sprengladung in die Rohre. Es wird mehr als 100.000 Raketen geben, meist in rot, weiß und blau. Sie werden die Hauptstadt für etwa fünfzehn Minuten erhellen. Der Abschluss wird in Gold und Silber sein. Das ist die Handschrift des Pyrotechnikers.

Für diese Show bezahlt die Stadt 135.000 Euro, dazu kommen 65.000 Euro für die Musik. Der Place de la Constitution, der Boulevard d'Avranches, die Bahnhofsvororte und Hollerich bieten einen guten Blick auf das Feuerwerk.

(Marion Mellinger/L'essentiel)