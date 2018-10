Braucht man zum Wählen einen Reisepass?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Exakt 256.698 Luxemburger sind am Sonntag zur Parlamentswahl aufgerufen. 40.441 Wähler haben sich für die Stimmabgabe per Brief entschieden, darunter 5490 Auslandsluxemburger. Wie bei jeder Parlamentswahl stellt der Wahlbezirk Süden die meisten Wahlberechtigten (40 Prozent), vor dem Zentrum (28 Prozent), dem Norden (18 Prozent) und dem Osten (14 Prozent). Die größte «Wählergemeinde» ist Luxemburg-Stadt (28.736), die kleinste Saeul (477).

Die Wahlbüros sind am Sonntag zwischen 8 und 14 Uhr geöffnet. Wähler müssen ihren Personalausweis oder ihren Reisepass vorzeigen, bevor sie ihr Kreuzchen machen. Die Mitnahme der Benachrichtigung («Convocation») ins Wahlbüro ist nicht notwendig.

46 Prozent weibliche Kandidaten

Die zentrale Wahlleitungsstelle der Regierung («Bureau centralisateur gouvernemental») wird die vorläufigen Ergebnisse der Parlamentswahl bekanntgeben. 141 Personen in 46 Gruppen wirken an der Zählung und Validierung der Stimmen sowie der Veröffentlichung der Ergebnisse mit.

Der Direktor des staatlichen Amts für Presse und Information, Jean-Claude Olivier, erklärte, dass Bürger den Verlauf des Wahlabends in Echtzeit auf election.public.lu mitverfolgen können. «Die ersten Ergebnisse werden gegen 15 Uhr vorliegen. Aussagekräftige Daten werden wir aber erst zwischen 17 und 18 Uhr bekommen.»

Auch zu den Kandidaten der Kammerwahl wurden am Montag Details bekanntgeben. Auf den Listen der Parteien finden sich 46 Prozent Frauen, das Durchschnittsalter beträgt insgesamt 47 Jahre. Am stärksten vertreten ist die Gruppe der 50- bis 54-Jährigen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)