Schüler sollen länger und besser betreut werden

Die Schulpflicht soll für alle Schüler des Landes von 16 auf 18 Jahre verlängert werden. Wenige Tage nachdem der Regierungsrat den Gesetzentwurf gebilligt hatte, äußerte sich Bildungsminister Claude Meisch (DP) dazu. «Wir dürfen die Jugendlichen nicht im Stich zu lassen», sagte der Minister.

Meisch sorgt sich insbesondere um die 16- bis 18-Jährigen, die die Schule oder Ausbildung abbrechen, arbeitslos sind, keinen Abschluss und somit wenig Perspektiven haben. Im vergangenen Jahr waren noch 570 Jugendliche in dieser Lage. «Viele haben das Gefühl, dass die Schule sie ablehnt», so der Minister. Unzureichende individuelle Betreuung, negative Erfahrungen und schlechte Orientierung seien trotz mehrerer in den vergangenen Jahren eingeführter Maßnahmen noch immer Alltag.

Alternative Bildungsangebote

Um den Schulabbruch mit 16 Jahren zu verhindern, sei die Einführung einer «längeren und effizienteren Schulzeit» bis zur Volljährigkeit laut Claude Meisch unerlässlich. Zudem könnten alternative Bildungsangebote wie Hybridklassen, die den Unterrichtsbesuch mit außerschulischen Erfahrungen wie Freiwilligendiensten kombinieren, durch die längere Schulzeit verwirklicht werden. Auch mögliche familiäre Schwierigkeiten, die einen frühen Schulabbruch begünstigen, könnten so besser vermieden werden.

Mit der Einführung der Schulpflicht bis zum Alter von 18 Jahren folgt Luxemburg einigen seiner Nachbarländer. Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis die Pläne in die Tat umgesetzt werden. Das Gesetz soll «innerhalb eines Jahres» in Kraft treten. Danach wird sich das Bildungsministerium noch eine Übergangszeit von drei Jahren einräumen, um alle Ausbildungsgänge einzurichten und die Mittel in den Schulen aufzustocken.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)