So sieht die Kinnekswiss nach der Demo nicht aus

There's a lot of incorrect information doing the Twitter rounds this morning. This photo is the result of an unofficial event in Hyde Park on Saturday, not the #ExtinctionRebellion protestors in Marble Arch.



It costs us millions to clear #litter every year. Please take it home. pic.twitter.com/F1JtAqmnVO — Royal Parks (@theroyalparks) April 23, 2019

Der Park auf dem Foto ist schon erschreckend zugemüllt. In den sozialen Netzwerken wird dieses Foto derzeit gerne geteilt, auch in Luxemburg. Dabei wird behauptet, dass so der Hauptstädtische Park «Kinnekswiss» nach der Klima-Demo am Freitag aussehe. Youth for Climate Luxemburg hatte den Park als Endpunkt für ihre Demonstration gegen mangelnden Klimaschutz auf der Welt genutzt. Es gab also eine Demonstration im Park. Soweit so richtig.

Der britische The Guardian und unsere Kollegen von Today.lu merken jedoch an, dass der Beitrag, der mehr als 300 Mal geteilt wurde bei Facebook, nicht den Park in der Hauptstadt Luxemburgs, sondern in der britischen Hauptstadt London zeigt. Genauer den Hyde Park im Stadtzentrum von London. Das Foto stammt auch nicht von letztem Freitag, vielmehr wurde es im April letzten Jahres aufgenommen. Damals fand im Hyde Park keine Klimademonstration statt. Dennoch wird das Foto gerade in den sozialen Netzwerken missbraucht, um die Jugendlichen in Misskredit zu bringen. Illustriert es doch eine vermeintliche Doppelmoral der jungen Demonstranten, die den Planeten und das Klima zu retten versuchen.

Facebook-Post als Reaktion

Die Londoner Parkbeamten sahen sich bei Twitter zu einer Klarstellung genötigt und verteidigen so die Ehre der Luxemburger Jugend. Nach Angaben der Parkverwaltung zeigt das Foto vielmehr die Folgen einer inoffiziellen Veranstaltung im Park. «Das Sammeln von Abfällen kostet uns jedes Jahr Millionen, danke, dass du deinen Müll mitnimmst.», fügen die Beamten der Parkverwaltung hinzu.

Am Sonntagnachmittag reagierten auch die Organisatoren auf die Falschmeldung. In einem Facebook-Post veröffentlicht das Kollektiv «Youth for Climate Luxemburg» Bilder die zeigen sollen, wie es nach der Demo wirklich im Park ausgesehen hat.

(L'essentiel)