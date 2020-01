Drogendealer in Esch auf frischer Tat ertappt

In der Rue Ernie Reitz in Esch/Alzette wurde am Sonntag gegen 16.20 Uhr eine Polizeistreife auf zwei Männer aufmerksam, die mitten auf der Straße einen Drogendeal abwickelten. Die Beamten hielten in Höhe der verdächtigen Personen, welche die Polizei noch nicht bemerkt hatten.

Beim Erblicken der Beamten ergriff einer der Männer die Flucht in Richtung Avenue de la Gare, wobei dieser unterwegs einen kleinen Behälter mit zwei Kokainkugeln verlor. Wie die Police Grand-Ducale mitteilte, konnte der Flüchtige nach kurzer Verfolgung nahe der Rue Ferdinand Nothomb gestellt werden.

Weitere Drogen zu Hause

Der vermeintliche Käufer konnte nicht mehr ermittelt werden. Beim Abtasten der gestellten Person wurden ein Mobiltelefon und eine geringe Geldsumme sichergestellt. Bei einer an dessen Wohnadresse angeordneten Hausdurchsuchung wurden weitere 24 Kokainkugeln und ein Mobiltelefon sichergestellt.

Der mutmaßliche Drogendealer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und die Drogen, das Bargeld wie auch die Mobiltelefone beschlagnahmt. Der Festgenommene wird am Montag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(fj/L'essentiel)