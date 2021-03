«In Luxemburg gibt es zu 100 Prozent keine Abholzung»

«In Brasilien brennt alles, in Luxemburg wird alles abgeholzt». Ein L'essentiel-Leser prangert eine «fortschreitende Abholzung» in Sandweiler an. «In einem Radius von dutzenden Kilometern um die Gemeinde wurden in den letzten zwei bis drei Jahren Tausende von Hektar Bäume abgeholzt», behauptet er. «Noch nie – seit ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bin – habe ich so viele Bäume gesehen, die abgeholzt wurden. Tausende von Bäumen warten darauf, gefällt zu werden oder liegen entlang der Waldwege auf Halde.»

Frank Wolter, Leiter der Natur- und Forstverwaltung (ANF), räumt ein, dass es in den letzten zwei Jahren aufgrund des Buchensterbens einen Ernteüberschuss gegeben habe. Grund seien die Hitzewelle und Trockenheit des Sommers 2018 gewesen. «Das tote Holz wurde abgeholt», erklärt er. «Aber es findet keine Abholzung statt. Nein, zu 100 Prozent nicht. Wir verfolgen einen nachhaltigen Ansatz.» Wolter erklärt weiter, dass die ANF dafür Sorge trage, die Artenvielfalt des Sandweiler Waldes zu bereichern, indem auch Ahorn und Linden gepflanzt würden.

Auf jedem Grundstück soll ein Baum gepflanzt werden?

Global gesehen, sagt Wolter, übersteige der Holzeinschlag in den Wäldern des Landes nicht den Umfang dessen, was nachwächst. «Nach den Daten der Bundeswaldinventur war das weder im Jahr 2000 noch im Jahr 2010 der Fall», sagt der Leiter der ANF. «Auch im Jahr 2023, wenn die nächste Sichtung erfolgt, sollte dies nicht der Fall sein.»

Der Leser beklagt sich auch darüber, dass es «viel zu viele» neue Häuser in Luxemburg gebe, die auf kahlem Land gebaut werden würden, ohne dass ein einziger Baum gepflanzt wird. «Aber wo nisten dann die Vögel, wo ist die Artenvielfalt, wo sind die Bäume, die das CO2 ‹umwandeln›?», fragt er. Er hat deshalb eine Petition gestartet, in der er fordert, dass jeder Landbesitzer verpflichtet wird, mindestens einen Baum einer bestimmten Höhe zu pflanzen, sonst solle man eine Steuer zahlen. «Die Idee ist gut», sagt Frank Wolter, «aber man kann sie nicht verpflichtend machen, das würde dem Recht auf Privateigentum widersprechen.» Wolter ist der Meinung, dass die Besitzer durch eine Sensibilisierungskampagne dazu ermutigt werden sollten, es freiwillig zu tun.

(Olivier Loyens/L'essentiel)