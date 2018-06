Wann werden Psychotherapien erstattet?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Psychotherapeutische Behandlungen sollen in Luxemburg bald von der Gesundheitskasse erstattet werden. Derzeit ist aber noch unklar, welche Therapien in welchem Umfang übernommen werden. Denn die diesbezüglichen Verhandlungen zwischen der Gesundheitskasse CNS und der Psychotherapeuten-Vereinigung Fapsylux sind noch im vollen Gange.

«Seit Anfang Januar 2018 verhandeln CNS und Fapsylux über das zu schließende Abkommen», erklärt der Minister für soziale Sicherheit Romain Schneider (LSAP) in einer am Donnerstag veröffentlichten parlamentarischen Antwort auf Nachfrage der Abgeordneten Josée Lorsché und Sam Tanson (Déi Gréng).

Rechtlich gesehen müssen die Gespräche innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen sein. Die Frist für ein Abkommen läuft also noch bis Mitte Juli 2018. Wenn alles glatt verläuft, könnte die neue Regelung am 1. Januar 2019 in Kraft treten.

