«Man könnte meinen, dass alle Kleber gleich sind»

«Wir sehen zu Hause nach, was von den Schulsachen des letzten Jahres übrig geblieben ist, streichen sie von der Liste, die uns die Lehrerin gegeben hat, und im Supermarkt geben wir die Liste an eine Verkäuferin weiter. Sie sind sehr gut im Zusammenstellen und sehr freundlich», erzählt ein 32-jähriger Vater in der Büroabteilung eines Supermarktes in Kirchberg.

Während einige Eltern bereits im Juli die Listen für den Schulbedarf ihrer Kinder erhalten haben, kaufen die meisten erst kurz vor Schulbeginn für ihre Kinder ein, was oft eine Wissenschaft für sich ist.

Lehrer können streng sein. «Man könnte meinen, dass alle Klebertuben gleich sind, aber wir hatten schon Eltern, die zurückkamen, weil sie die falsche Marke gekauft hatten und die Lehrerin nicht zufrieden war. Wir helfen unseren Kunden also präventiv», erklärt Gaëtan Virlombier, Leiter der Abteilung. «Zwischen Notizbüchern mit oder ohne Ringe, mit kleinen oder großen Quadraten... wird es schnell kompliziert», stimmt Flore, 36, zu. «Das Budget kann erheblich sein. Für meine 6-jährige Tochter und meinen 11-jährigen Sohn gebe ich locker 350 Euro aus», sagt Flore.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)