Ein Hauch von Weihnachten weht durch Luxemburg

Düfte von Glühwein und Zimt, magische Illuminationen und eine winterliche Atmosphäre waren am ersten Wochenende der Winterlights in Luxemburg-Stadt angesagt. Am Sonntag durchquerten zahlreiche Menschen die Märkte auf dem Place Guillaume II und Place d'Armes und tranken heiße Schokolade. «Es ist eine Tradition, den ersten Sonntag der Eröffnung zu verbringen, um Gromperekichelcher zu essen und den Beginn der schönsten Jahreszeit zu markieren», schwärmte die Familie Welter.

Aber auch Touristen aus aller Welt bestaunen die Luxemburger Weihnachstimmung. Alex und Paula brachten ihre kolumbianische Familie nach Luxemburg, um die Winterlights zu besuchen. «Sie sind total fasziniert. In Kolumbien haben wir solche Winterveranstaltungen nicht», erklärte Paula.

Vor dem Rathaus war Unterhaltung angesagt. Die Eisbahn Knuedler on Ice begeisterte Jung und Alt gleichermaßen. Der Zauber von Weihnachten wird noch bis zum 5. Januar in den Straßen der Hauptstadt zu spüren sein.

(am/L'essentiel)