Gemeindegesetz soll modernisiert werden

Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) hat am Dienstag ihren Plan zur Reform des Gemeindegesetzes vorgestellt: In mehreren Schritten soll dieses modernisiert werden, einen ersten Schritt wolle man bereits in diesem Jahr tun. Ein Gesetzesentwurf soll die Aufsicht des Innenministeriums über die Gemeinden erleichtern. Hierdurch soll die Anzahl der Rechtsakte, die vorab durch das Ministerium genehmigt werden müssen, deutlich reduziert werden. Allein im vergangenen Jahr landeten rund 3500 Akten auf dem Schreibtisch des zuständigen Ministers.

Die Schwellen für einige Genehmigungen sollen angehoben werden, zudem sollen aber auch andere Genehmigungen durch ein vereinfachtes, transparentes und effizienteres System ersetzt werden. Dabei muss die Annullierung eines Antrags innerhalb eines Monats erfolgen, seine Löschung innerhalb von zwei Monaten. Bei komplexen Fällen – insbesondere in den Bereichen Recht, Finanzen und Personal – will das Ministerium den Gemeinden jedoch weiterhin unterstützend zur Seite stehen.

Öffentlichkeit soll mit einbezogen werden

Die Reform soll in einem partizipativen Prozess durchgeführt werden: «Die Gemeinden haben sich in den vergangenen 30 Jahren verändert. Es ist wichtig, die Verfahren zu modernisieren, zu rationalisieren und zu vereinfachen», erklärt Bofferding. «Dies ist eine Reform für die Kommunen, deswegen möchte ich mit den Kommunen in einem Dialog arbeiten. Wir starten diesen partizipativen Prozess daher in mehreren Schritten.»

Der erste Schritt soll nun im Oktober erfolgen, dann sollen die Hauptthemen innerhalb der Reform des Gemeindegesetzes diskutiert werden. Die Öffentlichkeit soll zudem durch einen Online-Umfrage einbezogen werden. Den Abschluss dieser Phase wird ein Symposium bilden. Bis Juli 2020 erfolgen zudem thematische Workshops und Symposien. Anschließend wird ein Gesetzesentwurf erstellt. Hiernach soll die Bevölkerung erneut hinzugezogen werden, um Stellung zu den Hauptthemen des Entwurfes zu beziehen.

(Jérome Wiss/L'essentiel)