Bettel will uns an Sankt-​​Nikolaus nicht freigeben

Mitte November wurde eine Petition gestartet, um den 6. Dezember zu einem Feiertag für alle zu machen. Bisher haben nur Grundschüler frei.

Eine Idee, der Ministerpräsident Xavier Bettel am Samstag in Nancy eine Absage erteilte. «Wir haben beschlossen, den Europatag am 9. Mai zum Feiertag zu erklären, weil er einen Wert für das Friedensprojekt Europa hat», sagte er dem Lorraine-Actu. Wer dagegen den Nikolaustag feiern wolle, könne sich ja ein oder zwei Tage freinehmen.

Luxemburg hat nun elf Feiertage. Im vergangenen März wurde der 9. Mai zum ersten Mal als offizieller Feiertag begangen. Die Petition, die auch den Nikolaustag zum Feiertag für alle erklären will, hat inzwischen immerhin 3.600 Unterschriften erhalten.

(mm/L'essentiel)