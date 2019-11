Sogar für die EU und ihre Beamten zu teuer

Luxemburg ist neben Brüssel und Straßburg eine der EU-Hauptstädte. Von diesem Ruf profitiert die Stadt. Doch die EU-Beamten haben etwas am Standort auszusetzen: die Lebenshaltungskosten. Denn sie liegen «10,5 Prozent höher als in Brüssel», wie Jean Asselborn als Minister für europäische Angelegenheiten am Donnerstag in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage angab.

Die Union Syndicale Luxembourg vertritt die Interessen der EU-Beamten. Die Union sagte Paperjam gegenüber, die hohen Lebenshaltungskosten würden Luxemburg als Standort für große Institutionen gefährden.

Für Luxemburg ist das nichts weniger als ein Katastrophenszenario. Jean Asselborn betonte «die große Bedeutung der Präsenz der Institutionen» in der Stadt und auch im Land. Er sei sich daher der Herausforderungen bewusst. Ein wichtiger Aspekt sind die Immobilienpreise. Die Regierung arbeite daher an der «Realisierung von Immobilienprojekten». Asselborn erinnerte an die Maßnahmen, die es bereits gebe, wie das Gutscheinsystem und die individuelle Wohnbauförderung.

Ein Berichtigungskoeffiziente für Luxemburg?

Die Beamtenunion fordert mehr, namentlich die Einführung eines Berichtigungskoeffizienten für den Standort Luxemburg. Dabei wird der Unterschied des Preisniveaus auf die Dienstbezüge angerechnet.

Asselborn sprach sich nicht dagegen aus. Dies sei «eine Option» unter mehreren. «Aber dazu müsste auf europäischer Ebene eine Änderung des Rechtsrahmens vereinbart werden. Es gibt daher keine Garantie dafür, dass ein solches Vorhaben angenommen wird.

Die Union Syndicale beklagte insbesondere, dass einige Angestellte der Europäischen Union weniger als den Luxemburger Mindestlohn erhalten würden.

(Thomas Holzer/L'essentiel/mb)