Escher Schüler stellen Comic-​​Con auf die Beine

Am technischen Lyzeum in Lallingen steht wieder einmal ein Abschlussprojekt auf dem Plan. Im Zuge dessen haben fünf Schüler beschlossen ihre Leidenschaft für Comics mit ihren Mitschülern zu teilen – und haben dazu eine eigene Comic Convention auf die Beine gestellt. «Wir haben unsere Mitschüler und Lehrer aufgefordert, Comics und Figuren zu sammeln», erzählt Adis, ein Mitglied der Organisationsgruppe.

Was ist Cosplay?



Beim Cosplay stellt ein Teilnehmer eine Figur aus einem Comic, Anime, Film oder Videospiel nach. Das Kostüm sowie das Verhalten werden möglichst originalgetreu nachgeahmt.

Insgesamt werden dazu etwa zwanzig Comic-, Figuren- und Manga-Stände in der Schule aufgebaut. «Wir haben zu diesem Anlass besondere Gäste, wie den Illustrator Andy Genen und Manga-Artist Sabrina Kaufmann geladen. Außerdem wird es eine Diskussionsrunde geben, bei der unsere Gäste von ihren Erfahrungen als Comiczeichner in Luxemburg erzählen. Zudem stehen Brettspiele und Videospiele für unsere Besucher bereit», erklärt der Schüler weiter.

Auch Retro-Fans sollen am Freitag auf ihre Kosten kommen. Neben einem Cosplay-Wettbewerb wird die Besucher am Eingang der Schule ein Nachbau des legendären «Back to the Future»-Wagens erwarten.

