«Mini-​​Kitas» sollen Versorgungslücke schließen

Seit Montag gilt die großherzogliche Verordnung, die es ermöglicht, eine «Mini-Kita» in Luxemburg zu eröffnen. Dieses neue Modell der Kinderbetreuung soll die Lücke zwischen großen Kindertagesstätten und dem Angebot von Tagesmüttern füllen. In den Mini-Kindertagesstätten können bis zu elf Kinder im Alter zwischen null und zwölf Jahren untergebracht werden, darunter maximal vier Babys unter einem Jahr.

Das Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend will sie an dezentralen Orten wie zum Beispiel kleinen Gemeinden ansiedeln. «Wir haben viele Informationsanfragen erhalten, aber noch keine konkreten Anträge zur Eröffnung», erklärt die Ministeriumssprecherin. Nach Erhalt eines Antrags auf Eröffnung beträgt die Prüfungszeit etwa drei Monate.

Derzeit werden in Luxemburg rund 52.000 Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren außerhalb von zu Hause, sei es in einer Crèche, in einer «Maison relais» oder bei einer Tagesmutter, betreut.

(L'essentiel)