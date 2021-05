Die staatlichen Corona-​​Beihilfen versiegen bald

Der Countdown läuft. Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die mit der Coronakrise verbunden sind, ist das Ende der staatlichen Hilfe bereits für Ende Juni angekündigt. «Um die von der Coronakrise betroffenen Unternehmen und ihre Mitarbeiter weiterhin zu unterstützen, wurden bis zum 30. Juni 2021 Sonderregelungen bezüglich Teilarbeitslosigkeit beschlossen», hieß es seitens der Regierung. Mit dem angekündigten Ende dieser Art von Hilfe gibt es neue Wolken am Horizont.

Sechs Prozent der Betriebe schafften im Jahr 2020 ihre laufenden Kosten durch ihre Einnahmen zu decken, so die Handwerkskammer. Um zu retten, was zu retten ist, griffen 94 Prozent der Unternehmen auf staatliche Hilfen zurück, 85 Prozent auf nicht rückzahlbare. 43 Prozent nutzten ihre Rücklagen und 32 Prozent externe Finanzierungen. «Wir können etwas Licht am Ende des Tunnels sehen», sagt Tom Oberweis, Präsident der Handwerkskammer, «aber der größte Wunsch der Unternehmen ist es, keine Hilfe mehr zu benötigen, um ihre Arbeit fortzusetzen. Wir haben es bei Restaurantbesitzern gesehen, sie wollen ihr eigenes Geld verdienen.»

«Beihilfen werden niemals den Betrieb eines Unternehmens ersetzen», räumt auch Lex Delles, Minister für den Mittelstand, ein. «Es ist sicher, dass die Unternehmen normal arbeiten wollen. Das derzeitige Hilfssystem endet im Juni, und wir werden es für die bedürftigen Branchen neu anpassen.» «Für die veranstaltungsbezogenen Branchen, die immer noch unter Einschränkungen leiden werden, wird die Hilfe weitergeben», sagt Tom Wirion, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer.

(fl/L'essentiel)