Petinger Schüler erhalten erste Corona-​​Impfung

Bis zum 29. Oktober erhalten mehr als 1900 Schüler und Lehrer ihre erste Dosis des Corona-Impfstoffs. Ein Impfteam, bestehend aus vier Krankenschwestern und einem Arzt, war am Mittwoch im Lycée Technique Mathias Adam (LTMA) in Petingen, um 217 der insgesamt 2150 Schüler zu impfen. «Am 1. November wird der CovidCheck verlangt, um ins Restaurant oder ins Fitnessstudio zu gehen, und die Tests sind kostenpflichtig. Deshalb lasse ich mich impfen», sagt Florian, einer der Schüler.

Brunos Wahl war mehr oder weniger durch seinen Nebenjob bedingt. «Ich arbeite an Wochenenden im Hotel- und Gaststättengewerbe, wo der CovidCheck obligatorisch ist. Um bis 3 Uhr morgens arbeiten zu können, muss ich geimpft oder negativ getestet sein. Da die Tests nun kostenpflichtig sind, habe ich mich impfen lassen», sagt der junge Mann.

Mit Impfung schneller aus der Quarantäne

«Wir haben dafür gesorgt, dass in den Klassen, in denen die Impfungen vorgenommen werden, an dem Tag keine Klassenarbeit geschrieben wird», sagt Pascal Marin, der Schulleiter. Auch wenn es nicht eine ganze Klasse gebe, in der alle Schüler geimpft sind, «so gibt es doch einige, in denen mehr als die Hälfte geimpft ist», ergänzt Marin.

Im Falle einer Corona-Infektion in einer Klasse könnten die geimpften Schüler weiter zur Schule kommen, erklärt der Schulleiter. Sollten mehrere Schüler einer Klasse positiv getestet werden, ende die dadurch notwendige Quarantäne für geimpfte Schüler früher. Die Impfung erleichtere zudem die Organisation von Klassenfahrten, denn hier werde immer häufiger der CovidCheck verlangt.

