Diese Reformen kommen 2018 auf Sie zu

Das neue Jahr beginnt, wie so oft, mit einigen Änderungen in der luxemburgischen Gesetzgebung. Auch ab dem 1. Januar 2018 treten einige Reformen in Kraft. So profitieren künftig junge Väter von der Reform des Vaterschaftsurlaubs. Bisher auf zwei Tage festgesetzt, wird der Vaterschaftsurlaub 2018 auf zehn Tage verlängert.

Zudem wird die Wohnbauförderung mit diesem Jahr ausgeweitet. Staatliche Subventionen zur Zahlung von Mieten können damit nun mehr Menschen zugute kommen. Haushalte, die mindestens 25 Prozent ihres Einkommens ausgeben, können davon profitieren, sofern sie ein bestimmtes Einkommensniveau nicht überschreiten.

Verheiratete Grenzgänger werden sich – wenn noch nicht getan – mit ihrer Steuer auseinandersetzen müssen. Ziel ist es, die Besteuerung der verheirateten Grenzgänger ab dem Jahr 2018 mit dem der Bewohner in Einklang zu bringen.

(jg/L'essentiel)