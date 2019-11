Wie sammeln junge Menschen Berufserfahrung?

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Luxemburg fehlt es nicht an Möglichkeiten, Jugendlichen Einblick in die Arbeitswelt zu gewähren. Damit der Nachwuchs Berufserfahrung sammeln kann, hat der Staat verschiedene Angebote. Die Beschäftigung von Schülern und Studierenden, die während der Ferien arbeiten möchten und zwischen 15 und 27 Jahre alt sind, ist durch den Vertrag für die Anstellung von Schülern und Studierenden geregelt. Dennoch kann ein Schüler/Student im Laufe eines Kalendarjahres für eine Gesamtdauer von höchstens zwei Monaten eingestellt werden. Die vereinbarte Vergütung beträgt mindestens 80 Prozent des dem Alter des Schülers/Studierenden entsprechenden sozialen Mindestlohn.

Auch für Studenten, die im Rahmen ihres Studiums ein Praktikum absolvieren, gilt ein bestimmter Vertrag. Dabei ist zu beachten, dass der Praktikant nicht für Aufgaben eingesetzt werden darf, die eine mit der normalen Arbeit vergleichbare Leistung darstellen. Ein neues Gesetz soll diesen Vertrag reformieren. Praktika, die länger als einen Monat dauern, müssen in Zukunft vergütet werden.

Zugang zu befristeten und unbefristeten Verträgen

Wer arbeitslos und jünger als 30 Jahre ist, kann einen berufseinführenden Vertrag (Contrat d'Initiation à l'Emploi – CIE) abschließen. Dieser bietet eine praktische Ausbildung an. Außerdem bietet das Arbeitsamt für diese Alterskategorie Berufsförderungsverträge (Contrat d'Appui – Emploi CAE) an. Der Mindestlohn hängt vom Alter (minder- oder volljährig) sowie dem Ausbildungsniveau ab.

Schließlich haben junge Menschen – wie alle anderen Arbeitnehmer auch – Zugang zu befristeten und unbefristeten Verträgen. In diesem Fall ist die Vergütung für beide Alterskategorien gleich – ausgenommen davon sind nur Arbeitnehmer, die jünger als 18 sind.

(Séverine Goffin/L'essentiel)