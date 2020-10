Supermärkte richten «Corona-​​Räume» ein

Die Supermarktkette Auchan macht derzeit mit einer außergewönlichen Idee von sich reden: In den Filialen auf dem Kirchberg, an der Cloche d'Or und im Differdinger Einkaufszentrum «Opkorn» wurde ein Raum eingerichtet, in dem sich Mitarbeiter, die über Symptome klagen, versorgen lassen können. Die Mitarbeiter hatten den Einfall für den «Corona-Raum», wie sie ihn nennen, bereits im März. So wollen sie nicht nur sich selbst vor einer Ansteckung schützen, sondern auch ihre Kunden.

«Wenn einer unserer Mitarbeiter symptomatisch wird, informiert er den Sicherheitsdienst. Die betroffene Person wird dann aufgesucht und in den Raum gebracht», erklärt Grégory Panunzi, der Sicherheitschef von Auchan Luxemburg. In den Filialen wurden Lagerräume zu diesem Zweck in Krankenzimmer verwandelt und entsprechend mit Liegen und Schutzausrüstung ausgestattet.

Die «Corona-Räume» bleiben vorerst

Wer in den Raum kommt, wird zunächst desinfiziert und erhält eine Maske, ein Visier und Schutzhandschuhe, sodass er das Virus nicht mehr weitergeben kann. In der Folge werden die Temperatur gemessen und die letzten Kontaktpersonen des Betroffenen notiert. Dann wird der Mitarbeiter zum Arzt gebracht und getestet. «Sobald der Raum leer ist, wird er von einem Reinigungsteam komplett desinfiziert», sagt Panunzi.

Nach Auchan-Angaben haben bereits «mehrere Mitarbeiter» den Raum genutzt. Kunden hätten ihn noch nicht in Anspruch genommen. Angesichts der vielen Neuinfektionen in den vergangenen Wochen, will Auchan den Raum vorerst nicht wieder in ein Lager verwandeln.

(Marine Meunier/L'essentiel)