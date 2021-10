Luxemburg genießt die Sonne nach dem Sturm

Nach einem stürmischen Donnerstag werden die Luxemburger an den kommenden Tagen mit Sonnenschein verwöhnt. Das Großherzogtum profitiert derzeit von «antizyklonalen Bedingungen über Mitteleuropa», wie MeteoLux berichtet. Gerade in den Morgenstunden können die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt, an den Nachmittagen können die Temperaturen in den zweistelligen Bereich steigen.

So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion. Hier finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Von Montag bis Freitag wird ein eher sonniges Wetter mit vereinzelten Wolken über Luxemburg erwartet. Am Dienstagmorgen kann es leicht regnen, ab Donnerstag muss mit mehr Wolken gerechnet werden.

(L'essentiel)