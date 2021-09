«Die Justiz hat den Hund nicht beschlagnahmt»

Der Wachhund, der bei dem Vorfall im Bahnhofsviertel einen Betrunkenen gebissen hat, wird bis zum Abschluss der Ermittlungen nicht eingesetzt. Das sagt G4S-Geschäftsführer Laurent Jossart am Mittwoch gegenüber L'essentiel. Jossart bestätigt damit Aussagen von Hauptstadt-Bürgermeisterin Lydie Polfer (CSV) vom Montag. Dabei handele es sich um eine Vorsichtsmaßname der Geschäftsleitung und nicht um eine veterinärrechtliche Entscheidung, sagte Jossart am Mittwoch. Vielmehr respektiere man damit die Wünsche der eigenen Kunden.

Laurent Jossart fügte hinzu, dass «die Staatsanwaltschaft nicht beschlossen hat, den Hund zu beschlagnahmen, was bedeutet, dass Notwehr nicht ausgeschlossen ist». Jossart ergänzte , dass diese Informationen dem Unternehmen nicht offiziell von der Staatsanwaltschaft mitgeteilt worden seien. Deshalb würden sie auch nichts über dem Ausgang des Ermittlungsverfahrens aussagen.

Der Hundeführer «überhaupt nicht suspendiert»

In Bezug auf den Hundeführer tritt Jossart kursierenden Gerüchten entschieden entgegen. Der Mann sei weder suspendiert, gar «auf Eis» gelegt oder aufs Abstellgleis gestellt worden, wie behauptet worden sei. «Wissen Sie, ein Hundeführer und sein Tier arbeiten als Team», sagt der Chef von G4S. In diesem Fall jedoch wird der Sicherheitsmann, der vorübergehend ohne seinen Partner auf vier Pfoten arbeiten muss, bei anderen G4S-Einsätzen in Luxemburg im Auftrag anderer Kunden eingesetzt.

Er könne seinen Mitarbeitern keinen Vorwurf machen, betonte Jossart. Die vier Mitarbeiter die am Samstag bei dem Handgemenge in der Avenue de la Gare dabei waren, sind nach Angaben Jossarts, «alle physisch und psychisch wieder arbeitsfähig, nachdem wir sie ausführlich befragt haben».

(Jean-François Colin/L'essentiel)