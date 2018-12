26 Soldaten kehren aus Litauen zurück

26 Soldaten der luxemburgischen Armee wurden am Donnerstag nach einer viermonatigen Mission in Litauen am Findel von Alain Duschène, dem Chef des Verteidigungsstabs empfangen. Die Mission begann im August letzten Jahres unter der Schirmherrschaft der Nato. Damit wollte man «die Verbündeten» in den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen unterstützen, die «Sicherheitsbedenken» gegenüber ihrem großen Nachbarn hegen.

Das multinationale Bataillon, in dem die luxemburgischen Soldaten operierten, stand unter deutschem Kommando. Die großherzoglichen Soldaten wurden in eine belgische Kompanie integriert. Die luxemburgische Regierung weist darauf hin, dass die Armee auch «Satellitenkommunikationskapazitäten» zur Verfügung gestellt hat.

(jg/L'essentiel)