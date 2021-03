Hunderte demonstrieren für mehr Wohnraum

Mehrere Hundert Menschen sind am Samstagnachmittag durch die Straßen der Hauptstadt gezogen, um für ein Recht auf Wohnen zu demonstrieren. Die Demonstranten folgten dem Aufruf einer Plattform von etwa zwanzig Verbänden, Gewerkschaften und politischer Akteure von Asti bis Déi Lénk. Auch der OGBL, die Défense des locataires LU und Passerell beteiligten sich an dem Aufruf. «Wir müssen mehr menschenwürdigen und bezahlbaren Wohnraum in Luxemburg schaffen. Das Recht auf Wohnen muss in die Verfassung geschrieben werden», sagt zum Beispiel Ambre, ein Teilnehmer der Demonstration. Das Recht auf Eigentum sei dort niedergeschrieben, doch ein menschenwürdiges Zuhause sei ebenso ein Menschenrecht, findet er.

Die Protestierenden versammelten sich am Nachmittag vor dem Luxemburger Bahnhof und zogen von dort quer durch die Hauptstadt. Durch die Grand-Rue zum Place d'Armes, auf dem die Abschlusskundgebung stattfand. Nach Angaben der Veranstalter sollen zeitweise rund 700 Menschen an der Demonstration teilgenommen haben.

Mit ihren Slogans versuchten die Demonstranten auf das immer gleiche Problem aufmerksam zu machen: Mit einem normalen Gehalt ist angemessener Wohnraum in Luxemburg schwer zu bekommen. Die Teilnehmenden skandierten etwa: «Un toit est un droit» («Ein Dach ist ein Recht»), «Vivons ensemble, typesch Lëtzebuerg» («Zusammen leben, typisch Luxemburg») oder «logement digne, vie solidaire» («Würdevolles Wohnen, Leben in Solidarität»)

Zuschauer zeigen Zustimmung

Schuld daran, so die Demonstranten, seien Spekulanten und ein wenig ambitioniertes Regierungshandeln. «Wenn ich in Luxemburg eine anständige Wohnung finden könnte, müsste ich nicht auf der anderen Seite der Grenze leben», klagt Marion, eine Demonstrantin, die Mitglied im Verein Passerell ist. «Wir werden uns alle sechs Monate treffen, um unserer Stimme da oben Gehör zu verschaffen», betont die junge Frau.

Auf dem Podium fordern sie eine Vermögenssteuer, um der Immobilienspekulation Einhalt zu gebieten. «Heute begünstigen wir die Superreichen. Diejenigen, die 20, 30, 50 Grundstücke besitzen, müssen anteilig besteuert werden, damit sie nicht mehr den Vorteil haben, zu spekulieren», sagte ein Sprecher. Das Ende von Mieträumungen zumindest bis zum Ende der Coronakrise, das Ende von Wasser- und Stromsperren oder der Bau von mehr bezahlbarem Wohnraum gehören ebenfalls zu den vielen Forderungen der Plattform. Und sie alle versprechen: Sie werden nicht aufgeben. «Wir haben bereits vor einem halben Jahr demonstriert. Wir kommen in sechs Monaten wieder. Und wir werden in der Zwischenzeit nicht tatenlos zusehen, wir werden genau beobachten, was vor sich geht.», heißt es von Seiten der Protestierenden.

