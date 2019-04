Caritas half bei Ernährung von 1313 Kindern

Artikel per Mail weiterempfehlen

In ihrem am Dienstag vorgelegten Jahresbericht vermeldet die Caritas Luxemburg, dass sie 2018 4669 Menschen im Land Nahrungsmittelhilfe angeboten hat, darunter 1313 Personen unter 14 Jahren. Dabei handele es sich um «junge Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden», erklärt der Verband und bedauert, dass sich die «Ungleichheiten im Großherzogtum weiter vergrößern».

Insgesamt «profitierten 2018 mehr als 10.700 Kinder und Jugendliche von einem Caritas-Service». Neben der Nahrungsmittelhilfe gibt es auch Unterstützung für grundlegende Hygieneprodukte, Sozialwohnungen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Der Verein, der auf mehrere hundert Mitarbeiter und Freiwillige zurückgreifen kann, sammelte im vergangenen Jahr mehr als 3,5 Millionen Euro an Spenden und Beiträgen. Darüberhinaus hat sich die Caritas Luxemburg auch für Flüchtlinge eingesetzt und die Integration von 120 Familien unterstützt.

Über die Grenzen Luxemburgs hinaus wurden 89 Projekte von Caritas Luxemburg in 17 Ländern durchgeführt. Mit 12,6 Millionen Euro wurden mehr als 100.000 Menschen in Syrien und Südsudan geholfen.

(nc/L'essentiel)