Luxemburger Pass liegt weltweit auf Platz drei

Von Australien über Costa Rica, Südafrika und Japan bis hin zu Saudi-Arabien: 189 Länder sind für Personen mit luxemburgischem Pass ohne Visum zugänglich. Dies geht aus dem Henley Passport Index 2022 hervor, der am Mittwoch veröffentlicht worden ist. Damit liegt dieser Pass weltweit auf Platz drei, gleichauf mit Finnland, Italien und Spanien.

Japan und Singapur teilen sich den Titel des «mächtigsten Reisepasses»: Die Dokumente der beiden Länder öffnen die Türen zu 192 Länder. Auf dem zweiten Platz liegen Deutschland und Südkorea (190). Der französische und der belgische Pass ermöglichen den visafreien Zugang zu 188 bzw. 186 Ländern (4. und 6. Platz).

Die Rangliste wird von Europa dominiert: Von den 33 Ländern in den Top 10 gehören 23 zur Europäischen Union. Die USA und Großbritannien belegen jeweils den sechsten Platz. Die Pässe, die die wenigsten Reiseziele ohne Visum eröffnen, sind Afghanistan, Irak, Syrien, Pakistan und Jemen.

The latest #HenleyPassportIndex shows record-breaking levels of #travelfreedom but also the widest recorded global mobility gap since the index’s inception 17 years ago: https://t.co/Cebywl83Up pic.twitter.com/E35Lnfgwpz