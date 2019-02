Verbraucher fürchten sich vor neuen Stromzählern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bis Ende 2019 sollen landesweit 300.000 Stromzähler und bis Ende 2020 insgesamt 80.000 Gaszähler durch sogenannte «Smart-Meter» in den Haushalten des Großherzogtums ersetzt werden. Bereits seit Juli 2016 arbeiten die Luxemburger Netzbetreiber daran, die neuen Lesegeräte großflächig in Einsatz zu bringen.

«Die Fristen für die Installation der neuen Zähler werden eingehalten. Mehr als die Hälfte aller Haushalte wurde bereits versorgt», sagt Paul Hoffmann, Direktor von Luxmetering, der Interessenvereinigung der Netzbetreiber. «Smart Meter» wurden entwickelt, um den Verbrauch in den Haushalten detailliert und in Echtzeit zu überwachen. So sollen die Kunden ihren Verbrauch und damit auch ihre Rechnungen besser im Blick haben.

Angst vor Strahlung

«Es wurden schon 54 Prozent aller Zähler ausgetaucht. Das sind etwa rund 180.000 Stromzähler und 30.000 Gaszähler», so Hoffmann. Obwohl der Austausch von Altgeräten verpflichtend ist, sei Installateuren bereits hunderte Male der Zugang zu den Anlagen verweigert worden. Einige Bürger haben Angst vor der Strahlung, die die Geräte aussenden.

«Die Anzahl der Ablehnungen ist jedoch nicht sehr hoch», sagt Hoffmann. Er weist darauf hin, dass die durchgeführten Messungen zeigen, dass die geltenden Normen eingehalten werden: «Diese Tests wurden auch unabhängig von unseren vom Verbraucherverband und dem Gesundheitsministerium durchgeführt. Sie bestätigen unsere eigenen Ergebnisse.»

(Gaël Padiou/L'essentiel)