Slipknot bringen ihre Horrorshow in die Rockhal

Es war bereits abzusehen, aber nun ist es offiziell. Die metallene Chaos-Dampfwalze aus Iowa schlägt am 1. Februar 2020 im Rahmen einer großen Europa-Tour in der Rockhal in Belval auf, um ihr neues Album We are not your kind vorzustellen. Sicherlich werden bei der Pyro-getränkten Live-Show aber auch wieder viele alte Hits mit am Start sein.

Als Support haben Slipknot die polnischen Black Metaller von Behemoth und damit einen ziemlichen Hochkaräter im Gepäck.

Wann der Vorverkauf startet, steht noch nicht fest. Auf der Website der Rockhal heißt es: «On sale soon». Die Tickets schlagen mit 72 Euro zzgl. fünf Euro Vorverkaufsgebühr zu Buche.

Announcing our Europe & UK Tour 2020 with @BehemothBand, 14 January - 24 February. Pre-sale begins 27 August for OT9 Fan Club members and those who purchased an album from the Roadrunner Store. General Tickets & VIP go on-sale 30 August at https://t.co/i1F2QTSxf3 pic.twitter.com/0eOo24VyvT — Slipknot (@slipknot) August 22, 2019

(dm/L'essentiel)