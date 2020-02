Luxemburger nutzen Snapchat lieber als Facebook

Snapchat ist das mit Abstand am meisten genutzte soziale Netzwerk in Luxemburg. Zu diesem Ergebnis kam im Januar 2020 eine weltweite Studie zur Internetnutzung. In der jährlich veröffentlichten Studie war 2019 noch Facebook an der nationalen Spitze. Der weltweite Platzhirsch erreichte damals 67 Prozent der Luxemburger über 13 Jahren. Snapchat war im vergangenen Jahr Zuckerbergs Leuten schon mit 61 Prozent dicht auf den Fersen. Dahinter folgten bereits mit einigem Abstand Linkedin (51 Prozent), Instagram (35 Prozent) und Twitter (21 Prozent).

In der aktuellen Studie machte Snapchat dann einen riesigen Sprung nach vorne. 397.500 Luxemburger waren demnach auf Snapchat aktiv. Das entspricht einem Anteil von 74 Prozent in der Gruppe der über 13-Jährigen. Die App mit dem kleinen weißen Gespenst hat also Zuckerbergs Facebook den Rang im Großherzogtum erfolgreich abgelaufen. Der blaue Riese aus Menlo Park muss sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben und büßte Marktanteile (60 Prozent) ein. Linkedin konnte ein Prozent hinzugewinnen und seinen Abstand zu Facebook verkleinern. Instagram hat seine 35 Prozent behalten, nur der Kurznachrichtendienst Twitter hat mit 20 Prozent weiter an Boden verloren.

Bei Luxemburgs Nachbarn ist Facebook dagegen weiterhin die Nummer eins. In Belgien nutzen immerhin 66 Prozent der Internetnutzer über 13 Jahren Facebook, in Frankreich sind es immerhin noch 56 Prozent und in Deutschland nutzen 38 Prozent das soziale Netzwerk. In Frankreich ist Snapchat mit 38 Prozent die Nummer zwei hinter Facebook. Bei unseren belgischen und deutschen Nachbarn spielt die App dagegen eine geringere Rolle. In Deutschland ist sie mit 17 Prozent nur das drittbeliebteste und in Belgien (32 Prozent) sogar nur das viertbeliebteste soziale Netzwerk.

(fl/L'essentiel)