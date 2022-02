Alle zwei Minuten wird ein Notruf abgesetzt

Im vergangenen Jahr hat die Notrufzentrale 112 insgesamt 229.303 Notrufe bearbeitet – also alle zwei Minuten einen. Die Feuerwehr musste im Laufe des Jahres zu 67.005 Einsätzen ausrücken. Das sind 184 pro Tag. Um diese Notrufe beantworten zu können, verfügt die Zentrale über ein 42-köpfiges Team, das die Stelle rund um die Uhr besetzt.

Ihre Arbeit steht Freitag, dem Europäischen Tag des Notrufs 112, im Rampenlicht. An dem Tag wird das Großherzogliche Brand- und Rettungskorps (CGDIS) auf Twitter zeitnah über seine Einsätze im ganzen Land berichten. So soll der Öffentlichkeit ein Einblick in die Arbeit der Rettungsdienste und Feuerwehren gewährt werden.

Die Notrufzentrale erinnert daran, die Telefone nicht mit unnötigen Anrufen zu überlasten, sondern die Nummer nur in dringenden Fällen zu wählen – etwa bei Unfällen mit Verletzten, Bränden, Überschwemmungen, Vergiftungen, Umweltverschmutzungen oder andere Situationen, die eine potenzielle Gefahr für Menschen darstellen.

(jw/L'essentiel)