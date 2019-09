Hier gibt es teure Fotos am Sonntag

Artikel per Mail weiterempfehlen

Blitzer am Sonntag, 1. September 2019:

Morgens:

Esch/Alzette, Rue d' Ehlerange (in der 30er Zone)

Rosport, N 10

Abends:

Luxemburg-Stadt, Viduc (Am Anfang des Tunnels)

Zwischen Munsbach und Niederanven, CR 132



Angaben laut www.police.public.lu



Anmerkung: Nicht alle Geschwindigkeitskontrollen der Polizei werden auch angekündigt.

