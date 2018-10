Müll illegal im Waldstück bei Hellingen entsorgt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Donnerstag wurden in einem Waldstück entlang der Autobahn A3/A13 mindestens 30 große Müllsäcke mit Resten von Isoliermaterial aufgefunden. Das Waldstück, ist über die A13-Hellingen in Richtung Esch/Alzette sowie über die Ausfahrt A3 Richtung Frankreich zu erreichen.

Die Polizei bitten um zweckdienliche Hinweise unter: Polizei Düdelingen, Tel: 24469500.

(L'essentiel)