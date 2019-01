Zwei Millionen Euro für Sekundarschüler

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das laufende Schuljahr ist mit einer kleinen Innovation gestartet: für Sekundar- und Berufsschüler gab es die Möglichkeit, Lehrbücher kostenlos zu bekommen. Die Aktion sollte Familien eine finanzielle Entlastung von bis zu 450 Euro pro Kind und Schuljahr bieten.

Als «Belohnung» für die Verwendung von gebrauchten Büchern konnten Schüler zudem einen Gutschein in Höhe von 50 Prozent des Neuwertes von einem nicht lehrplanpflichtigen Lehrbüchern erhalten. «Der Staat übernimmt alle Kosten für die Pflichtschulbücher und fördert diejenigen, die die Bücher der älteren Schulkollegen wieder verwenden, mit einem Gutschein», erklärte Bildungsminister Claude Meisch (DP) vor einigen Monaten.

Am Dienstag zog der Minister in seiner parlamentarischen Antwort nun die Bilanz dieser Aktion. Insgesamt 29.917 Gutscheine im Gesamtwert von 2,17 Millionen Euro wurden an Schülern ausgeteilt. Dies entspricht einem durchschnittlichen Wert von 72,65 Euro pro Gutschein. Auf die Frage, ob diese Gutscheine «nur» bis zum 31. Dezember gültig seien, antwortete Meisch, dass ihre Laufzeit «aufgrund der finanziellen Engpässe auf staatlicher Seite» Ende 2018 nicht überschritten werden konnte.

Außerdem betonte der Minister, dass bis zum 14. Januar 2019, insgesamt 254.702 Lehrbücher über mybooks.lu bestellt wurden. Das Ministerium hatte ein Budget von 16 Millionen Euro für die Lehrmaterialfreiheit bereitgestellt.