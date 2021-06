«Auf die wahren Prioritäten im Leben besinnen»

Auch in diesem Jahr stand der Nationalfeiertag unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Das sonst übliche große Fest und die Parade mussten 2021 erneut ausfallen. Nach einem eher ruhigen Dienstagabend fand am Mittwoch der offizielle Festakt statt.

Am Nationaldenkmal der Luxemburger Solidarität auf dem Kanounenhiwwel versammelten sich am Mittwoch der Großherzog, verschiedene Politiker, der Stabschef der Luxemburger Armee und ausgewählte Diplomaten zur offiziellen Feier. Chamber-Präsident Fernand Etgen, Premierminister Xavier Bettel und Luxemburgs Bürgermeisterin Lydie Polfer empfingen Großherzog Henri. Das Staatsoberhaupt hielt eine Rede, außerdem sprachen der Präsident der Abgeordnetenkammer und der Regierungschef.

«Solidarität»

«Der Nationalfeiertag ist ein Symbol für unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit und unsere Geschichte», sagte Xavier Bettel, der auch die «Solidarität» der Bevölkerung während der Pandemie hervorhob. «Diese Qualitäten haben sich für uns als vorteilhaft erwiesen. Luxemburg hat die Krise gut überstanden. Und das ist vor allem Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, zu verdanken», so der Regierungschef weiter, der damit seine «große Dankbarkeit zum Ausdruck bringen» wollte.

«Unter normalen Umständen würden wir uns heute in der Philharmonie treffen, um diejenigen zu ehren, die sich durch besondere Verdienste ausgezeichnet haben. Doch in diesem Jahr hätte die Philharmonie nicht ausgereicht, um all diese verdienten Menschen, die außergewöhnliches Engagement gezeigt haben, zu begrüßen.» Xavier Bettel hob besonders Mitarbeiter des Pflegesektors hervor. Gleichzeitig lobte er die Angestellten in den Supermärkten, die in der Krise für ihren Einsatz, «um uns mit Lebensmitteln zu versorgen». Doch auch für Lehrer, Beamte und «all die Menschen, die sich täglich engagieren», fand der Premierminister lobende Worte.

«Die Generation Corona »

Der Präsident der Abgeordnetenkammer, Fernand Etgen, richtete sein Augenmerk auf die «die jungen Leute, die Generation Corona.» Etgen sagte: «In den letzten 16 Monaten mussten sie viele Dinge aufgeben, um andere zu schützen. Junge Menschen können ihre Jugend nicht so leben, wie sie wollen. Auch sie brauchen jetzt Unterstützung. Aber zuerst möchte ich mich bei den jungen Leuten bedanken. Ich möchte mich bei den Jugendlichen dafür bedanken, dass sie die Regeln so vorbildlich respektiert haben und weiterhin respektieren.»

Großherzog Henri hielt seinerseits eine Schweigeminute ab, um der 818 Menschen zu gedenken, die bis heute durch Corona in Luxemburg ihr Leben verloren haben. «Gemeinsam mit der Großherzogin und unserer Familie möchte ich all jenen, die einen geliebten Menschen verloren haben, unser tiefstes Beileid aussprechen», sagte das Staatsoberhaupt. Henri erinnerte daran, dass die Regierung später in diesem Jahr eine Zeremonie zum Gedenken an die Verstorbenen und zur Würdigung aller Helfer organisieren werde.

Eine Pandemie, die unsere Gesellschaft verändert hat. «Wir sehen schöne Facetten, wie die grenzüberschreitende Solidarität, gemischt mit dunkleren Tendenzen wie Populismus und Unwahrheiten, die keine Glaubwürdigkeit verdienen», stellte Henri fest. Der Großherzog zog auch Lehren aus der Krise: «Wir haben gesehen, dass die Globalisierung kein Allheilmittel ist. Es ist wichtig, eine lokale, regionale und europäische Produktion von wichtigen Produkten zu erhalten, um in Krisenzeiten schnell reagieren zu können.»

«Die wahren Prioritäten im Leben»

«Der Virus hat uns gelehrt, einen Schritt zurück von unseren Gewohnheiten zu treten und uns auf die wahren Prioritäten im Leben zu besinnen. Lassen Sie uns diese Gelegenheit nutzen, um ins rechte Licht zu rücken, was wirklich zählt: Menschlichkeit, Solidarität, Toleranz, Respekt. Das sind die Werte, auf die wir uns verlassen müssen, um in unserem Land, in Europa und in der Welt in Frieden leben zu können», plädierte Großherzog Henri.

Das Staatsoberhaupt sendete auch eine ökologische Botschaft: «Wir brauchen die Natur zum Leben. In den letzten Monaten haben viele von uns den Nutzen der Natur und die Bedeutung und den Wert einer intakten Umwelt wiederentdeckt. Wir müssen diese Chance ergreifen, um eine nachhaltigere Lebensweise zu gestalten. Dies ist dringender denn je.»

In den Reden spiegelte sich auch ein gewisser Optimismus wieder mit «Licht am Ende des Tunnels» und der Möglichkeit eines nahenden Endes der Pandemie. Der Großherzog erinnerte daran, dass es im Jahr 2022 «60 Jahre her sein wird, dass wir am 23. Juni den Nationalfeiertag gefeiert haben. Meine große Hoffnung ist, dass wir wieder gemeinsam feiern können!» Die «öffentliche Geburtstagsfeier» des Großherzogs endete mit dem üblichen Ehrensalut aus 21 Kanonenschüssen auf dem Fetschenhaff.

(JW/L'essentiel)