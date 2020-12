Kann nur der Lockdown die Kliniken retten?

Muss Luxemburg erneut in einen harten Lockdown gehen, um die Krankenhäuser in der zweiten Welle der Corona-Krise zu entlasten? Die Anzeichen für einen solchen Lockdown verdichten sich jeden Falls, Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) schließt weitere Einschränkung bei den Krankenhausbehandlungen nicht aus, wie die Ministerin in ihrer Antwort auf die parlamentarische Anfrage der CSV-Abgeordneten Nancy Arendt schreibt. Dies gelte besonders für nicht coronabedingte Behandlungen. Vor rund einem Monat, am 19. November, wollte die Abgeordnete von der Ministerin wissen, welche die nächsten Schritte nach eintreten der sogenannten Phase 4 sind.

Luxemburgs Krankenhäuser hatten Anfang Dezember die entschieden, nicht dringen Operationen zu verschieben um dadurch Personal und Ressourcen für weitere Corona-Patienten frei zu machen. Wenn die Zahl der Betten auf der Normal- und der Intensivstation nicht mehr ausreicht, müssten die Krankenhäuser erneut ihre sonstigen Tätigkeiten weiter herunterfahren, erläutert Lenert in der parlamentarischen Antwort. Dabei handele es sich um ein «Worst-Case-Szenario», den die Regierung gerne vermeiden würde.

Regierung soll Klarheit schaffen

Diese Maßnahmen habe man schon während der ersten Welle der Pandemie im März ergreifen müssen. Sowohl das Personal als auch die Zahl der vorhandenen Betten seien in der Pandemie ein limitierender Faktor. Seit die zweite Welle über Luxemburg hereingebrochen ist haben die Krankenhäuser ihre Tätigkeiten je nach Einrichtung zwischen 14 und 50 Prozent reduziert, hatte die LSAP-Ministerin Mitte der Woche verkündet. Ein Grund für den Personalmangel ist nach Angaben der Ministerin die wachsende Zahl an Corona-Infektionen und damit verbundene Quarantäne-Maßnahmen bei den Pflegekräften.

Ein «wirklicher Lockdown wird von Tag zu Tag wahrscheinlicher», sagte Paulette Lenert am Donnerstagabend. Die größte Oppositionsfraktion in der Chamber, CSV, forderte am Freitag denn auch von der Regierung, «Klarheit» zu schaffen in Bezug auf einen mögliche strengere Einschränkungen. Die Regierung solle sich gegenüber den Bürgern und dem Parlament in einfacher Sprache äußern, heißt es in der von der Fraktionsvorsitzenden Martine Hansen unterzeichneten Mitteilung.

(Thomas Holzer/L'essentiel)