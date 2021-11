Preisschock hält an – Super 95 wird erneut teurer

Gefallen ist der Preis für Super 95 in Luxemburg zuletzt am 24. August – auf damals 1.323 Euro pro Liter. Seither ging die Preiskurve aber nur noch nach oben. Wie das Energieministerium am Mittwoch mitteilt, steigt der Preis für den 95er-Sprit zum Donnerstag auf 1,526 Euro pro Liter. Das sind 2,4 Cent mehr als zuletzt – und 20,3 Cent mehr als an jenem 24. August.

Die Preise für Diesel (derzeit 1,394 Euro) und Super Plus (1,598 Euro) bleiben vorerst unverändert.

(L'essentiel )