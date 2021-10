Genehmigung für Kinder-​​Impfstoff im November?

Paulette Lenert (LSAP) machte keinen Hehl daraus, dass im Herbst eine neue Corona-Welle anstehe. Die am Mittwochnachmittag vorgelegte Bilanz der letzten Wochen bestätigt diesen Trend: +25 Prozent positive Tests in einer Woche, +29 Prozent Kontaktfälle, 296 zusätzliche aktive Infektionen, 37 Patienten am Mittwoch im Krankenhaus (+7 in 24 Stunden), aber vor allem eine Inzidenzrate, die stetig steigt.

Letztere ist von 124 Fällen pro 100.000 Einwohner auf 155 gestiegen. Es überrascht nicht, dass die Inzidenzrate bei nicht geimpften Personen (241 pro 100.000 Einwohner) höher ist als bei Personen, die einen vollständigen Impfplan erhalten haben (104,76). «Die Inzidenzrate ist in allen Altersgruppen gestiegen, mit Ausnahme der über 75-Jährigen (-10 Prozent)», so das Ministerium. Dafür verzeichnet die Altersgruppe der 60- bis 74-Jährigen einen deutlichen Anstieg um 89 Prozent.

« Wir hoffen auf eine Genehmigung Mitte oder Ende November »

Bei den 0- bis 14-Jährigen, von denen die meisten nicht geimpft sind (Anmerkung der Redaktion: Der Impfstoff ist erst ab 12 Jahren erhältlich), liegt die Inzidenzrate bei 231 Fällen pro 100 000 Einwohner. Da der Familienkreis nach wie vor die häufigste Ansteckungsquelle (34,8 Prozent) ist, liegt die Befürchtung nahe, dass viele Kinder derzeit ihre Großeltern anstecken.

Sollten in diesem Zusammenhang Kinder geimpft werden, um die Senioren zu schützen? In den USA sprach sich am Dienstag ein Ausschuss amerikanischer Experten für die Zulassung des Biontech-Impfstoffs für Kinder zwischen fünf und elf Jahren aus. Der luxemburgische Gesundheitsdirektor Jean-Claude Schmit erklärte gegenüber dem Luxemburger Wort: «Wir hoffen auf eine Genehmigung Mitte oder Ende November und auf die ersten Lieferungen des Kinderimpfstoffs im Dezember».

