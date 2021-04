«Das Feuer hat uns das Wahrzeichen genommen»

In Diekirch herrschte am Sonntag Fassungslosigkeit. Nach dem Großbrand, der die alte Brauerei in der Nacht heimgesucht hatte, machten sich viele Anwohner ein Bild vom Unglücksort und von der Arbeit der Einsatzkräfte. Viele Menschen hielten das zerstörte Gebäude auch auf Foto oder Video fest. «Ich bin in meiner Kindheit immer sehr gerne hierher gekommen, weil mir das Gebäude immer so gut gefallen hat», sagt die sichtlich bewegte Nadine und ergänzt «Das Feuer hat unserer Stadt ein Wahrzeichen genommen. Ich frage mich, was nun damit geschieht.» Diekirchs Bürgermeister, Claude Haagen, sagt: «Es war ein historischen Gebäude. Abgesehen vom finanziellen Schaden verlieren wir einen Bau von kulturellem und historischem Wert.»

Auch Willy, der mit seinem Sohn gekommen war, hofft, «dass sie das Gebäude, das bis auf das Dach intakt zu sein scheint, erhalten werden». Das Feuer hatte ihn die ganze Nacht wachgehalten: «Meine Frau hat den Lärm gehört, sie hat zuerst an Hagel gedacht. Dann schauten wir aus den Fenstern und sahen riesige Flammen. Also riefen wir die Feuerwehr. Es ist eine echte Tragödie. Die Brauerei und das Bier ist den Menschen hier sehr wichtig.»

Vernehmungen zur Brandentstehung

Auch am Sonntagnachmittag hatte die Feuerwehr noch alle Hände voll zu tun. Über Drehleitern kamen Schläuche zum Einsatz, die durch Fenster oder das durchbrochene Dach Wasser ins Innere leiteten. «Etwa 100 Feuerwehrleute waren in der Nacht vor Ort, um den Brand zu bekämpfen», erklärte Ben Baus vom CGDIS. Am Sonntag waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, einen erneuten Ausbruch des Feuers zu verhindern.

Bildstrecke: Alte Brauerei in Diekirch bei Großbrand zerstört

Während man auf die Gutachten wartet, die gerade erst begonnen haben, rätseln die Anwohner über die Brandursache. Antonio, der in der Nähe des Gebäudes wohnt, beklagt, dass das Areal nicht ausreichend geschützt sei. Immer wieder beobachte er Menschen, die sich dort aufhalten: «Im Innern befand sich sehr viel Müll. Auch Kinder kommen immer wieder zum Spielen hierher.»

(Joseph Gaulier/L'essentiel)