Die Tornado-​​Opfer werden langsam ungeduldig

Knapp drei Wochen nach dem Wirbelsturm, der Hunderte von Häusern und Fahrzeugen in Petingen und Niederkerschen beschädigt hat, warten die meisten Opfer immer noch auf eindeutige Antworten von ihren Versicherern. Vor Ort arbeiten aber auch Handwerker bereits vereinzelt an Dächern und Fassaden.

«Mein Versicherer hat mir jemanden geschickt, um die Kosten der Arbeiten zu ermitteln, und meine Akte wird gerade untersucht», erklärt René, der die Reparatur von Dach, Fassade, Rollläden und Fenstern seines Hauses an der Route de Luxembourg nach Petingen auf rund 250.000 Euro schätzt. «Der erste Dachdecker, den ich kontaktierte, sagte mir, dass er die Arbeiten erst im Juni 2020 ausführen könne. Die Menschen beginnen, die Geduld zu verlieren.»

40.000 Euro vorgestreckt

Johnny, der in der gleichen Straße wohnt, hat mehr Glück. Sein Dach, das am 9. August völlig zerstört wurde, wird bereits repariert. «Ich habe 40.000 Euro aus eigener Tasche gezahlt, damit die Arbeiten beginnen können, dann habe ich ein Einschreiben an meine Versicherung geschickt, die sich bereiterklärt hat, die Rechnung rückwirkend zu begleichen», sagt er.

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)