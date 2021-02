Petition fordert Gleichheit beim Toilettengang

Die zuständige parlamentarische Kommission hat in dieser Woche ungewöhnlich viele Petitionen zur Unterschrift freigegeben. Ganze 18 neue Texte stehen auf der Website der Chamber. Wenig überraschend beschäftigen sich die meisten Petenten mit der aktuellen Gesundheitskrise.

Der Autor des Textes mit der Nummer 1767 setzt sich für eine partielle Öffnung der Gastronomie ein. Restaurants sollen unter den gleichen Regeln, die derzeit in Privathaushalten gelten, wieder Gäste empfangen dürfen. Konkret heißt das: An einem Tisch sollen sich fortan ein Haushalt plus zwei haushaltsfremde Personen wieder bewirten lassen dürfen. Petition 1757 fordert die Aussetzung der Sozialabgaben für Horeca-Betriebe.

Hausbesitzer sollen Baum pflanzen

Der Text 1784 fordert die Abschaffung der Ausgangssperre. Man solle nach Meinung des Autors im erlaubten kleinen Rahmen unter Einhaltung der Maßnahmen feiern und jederzeit den Weg nach Hause antreten dürfen. Die Ansteckungsgefahr sei bei einem zweistündigen Treffen genauso hoch, wie bei einem fünfstündigen Treffen. Mit dem Thema Impfungen beschäftigt sich Petition Nummer 1780, die die Einführung einer Impfliste fordert. So sollen Impfwillige schneller an die Reihe kommen und Verzögerungen vermieden werden, die gegebenenfalls durch die Einladung von Impfgegnern entstehen.

Nicht-tödliche Waffen, wie beispielsweise Pfefferspray, Taser oder Elektroschocker zur Selbstverteidigung sollen nach Ansicht des Verfassers des Textes mit der Nummer 1787 legal werden. Alle Haus- und Grundstücksbesitzer sollen durch finanzielle Anreize dazu gebracht werden mindestens einen Baum in einer gewissen Höhe zu Pflanzen. Mit dieser Idee will der Autor der Petition 1787 dem Klimawandel entgegenwirken. Mit dem derzeit viel diskutierten Vaterschaftsbegriff befasst sich Petition Nummer 1793, die mit der Zeile «De Papp ass de Papp, a net den ‹Autre Parent de naissance›! überschrieben wurde.

Nummer 1762 ist auf dem Weg zur Debatte

Um die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern dreht sich Text Nummer 1771: Sowohl am Arbeitsplatz als auch im öffentlichen Raum sollen für beide Geschlechter gleich viele Toiletten zur Verfügung stehen – wobei nach Ansicht des Autors ein Pissoir für Männer mit einem Damenklo gleichzusetzen ist.

Mit derzeit mehr als 3800 Unterschriften hat die Petition 1762 gute Chancen die notwendige Schwelle von 4500 zu überschreiten und damit eine öffentliche Debatte in der Chamber auszulösen. Sie fordert die Anerkennung von Hochschuldiplomen, die vor der europaweiten Vereinheitlichung erworben wurden und läuft noch bis zum 11. März.

(sw/L'essentiel)