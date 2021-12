Schüler sollen sich eine Woche lang täglich testen

Die Regierung gab am Freitag einige weitere Informationen zu der intensiven Testkampagne, die ab nächster Woche starten wird, um die Ausbreitung des Virus in den Schulen zu bremsen, bekannt. Ab Mittwoch, dem 8. Dezember, bis einschließlich Dienstag, dem 14. Dezember, werden die Schüler der Zyklen 2 bis 4 der Grundschulen und die Schüler der Kompetenzzentren aufgefordert, täglich einen Antigen-Selbsttest in der Schule durchzuführen.

Die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Zyklus 1 hingegen erhalten fünf Antigen-Tests, um diese täglich mit ihrem Kind zu Hause durchzuführen. «Diese intensive Testwoche ist im Kontext der Regierungsinitiative «Lëtzebuerg test sech» zu sehen und soll helfen die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus innerhalb der ungeimpften Bevölkerung auszubremsen», heißt es in der Mitteilung des Bildungsministeriums.

(pp/L'essentiel)