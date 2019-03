Luxemburger Zoll stellt 600 Kilo Drogen sicher

Im Laufe des vergangenen Jahres beschlagnahmte der Luxemburger Zoll mehr als 616 Kilogramm Drogen und insgesamt 500 Kilogramm Chemikalien, die zur Herstellung von Rauschgift verwendet werden können. Das geht aus einem Bericht des Zolls hervor, der L'essentiel vorliegt.

2018 in Luxemburg beschlagnahmte Drogen



1. Kokain: 345 Kilogramm

2. Cannabis: 160 Kilogramm

3. Khat: 89,9 Kilogramm

4. Marihuana: 19,8 Kilogramm

5. Kratom: 360 Gramm

7. Crack: 53 Gramm

8. Halluzinogene Pilze: 23 Gramm

9. Heroin: 8,6 Gramm



Zwei Drogenfunde stachen heraus: Im ersten Fall wurden im November am Flughafen Findel 300 Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Ladung befand sich in einem Frachtflugzeug, das aus Südamerika nach Luxemburg gekommen war. Die Drogen sollten weiter in die Niederlande verschickt werden.

«Das Rauschgift war in einer Blumenlieferung versteckt, die nach Amsterdam gehen sollte. So oder so ähnlich gehen Drogenhändler immer wieder vor», erklärt Zollhauptkommissar Paul Felten. Die zweite spektakuläre Beschlagnahmung erfolgte im März in einem Pkw, der zwischen den Niederlanden und Frankreich unterwegs war. Insgesamt 159 Kilogramm Haschisch fanden die Beamten unter den Autositzen.

« Luxemburg gilt als Zwischenstation »

Beide Fälle zeigen, dass die Niederlande nach wie vor als wichtige Drehscheibe für den Drogenhandel in Europa genutzt werden.

Darüber hinaus konnte die Zollverwaltung bei einem Kurier 89 Kilogramm Khat sicherstellen – ein Produkt, das immer häufiger im Umlauf gebracht wird. 24.000 Zigaretten führte ein andere Schmuggler mit sich. «Dieses Geschäft ist in den Ländern Osteuropas sehr lukrativ. Dabei handelt es sich nicht unbedingt um gefälschte Zigaretten. Viele kaufen sie beispielsweise in der Ukraine billig ein und verkaufen sie im Westen teurer weiter», erklärt Felten.

Im Endeffekt sei nur eine sehr kleine Menge der im Großherzogtum beschlagnahmten Substanzen auch für den luxemburgischen Markt bestimmt. «Wegen seiner geografischen Lage, aber auch wegen der Benzinpreise, ist Luxemburg in den meisten Fällen eine Zwischenstation für den Handel», betont Felten.

(Thomas Holzer/L'essentiel)