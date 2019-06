Streit um Joghurtfabrik geht in nächste Runde

Artikel per Mail weiterempfehlen

Étienne Schneider hält am Bau einer Joghurtfabrik in Bettemburg fest. Der Wirtschaftsminister von der LSAP verteidigte den Plan der Ansiedlung des Werks am Montag vor dem parlamentarischen Ausschuss für Wirtschaft. Die Umweltverträglichkeitsprüfung sei abgeschlossen und hätte keine größeren Hindernisse ergeben. Damit könne das Projekt, das auf einem 15 Hektar großen Grundstück im Industriegebiet von Bettemburg realisiert werden soll, weiter vorangetrieben werden.

Claude Wiseler kritisierte erneut den enormen Wasserverbauch der geplanten Fabrik. Der CSV-Politiker erklärte, dass er «dem von 20.000 Einwohnern entspricht». Schneider entgegnete, dass das Werk so viel Wasser verbrauchen werde, wie 11.000 bis 12.500 Einwohner. Ein Risiko bestünde erst, wenn der landesweite Verbrauch 25 Prozent der Wasserreserven übersteigen würde. Derzeit läge der Verbrauch in Luxemburg allerdings nur bei 2,7 Prozent.

«Minister ist großzügig mit den Zahlen»

Die CSV wird diese Zahlen sicherlich überprüfen. «Wir wissen, wie großzügig Étienne Schneider in Bezug auf Zahlen ist», sagte Wiseler. Viel härter fällt seine Kritik an Josée Lorsché aus, die Fraktionsvorsitzende von Déi Gréng im Parlament ist und Erste Schöffin der Gemeinde Bettemburg.

Für Wiseler sei Lorsché nicht glaubwürdig, da ihre Ämter in Konflikt zueinander stünden. Als Schöffin vertrete sie eine andere Linie, als auf Landesebene. «Ich stimme Étienne Schneider nicht zu, aber zumindest hat er seine Position nicht geändert», sagt der CSV-Abgeordnete.

(Gaël Padiou/L'essentiel)