Jugendliche von Erfahrungen begeistert

Der Nationale Jugenddienst (SNJ) wollte das Engagement junger Menschen in einem seiner Programme zum Übergang ins Berufsleben mit einem Ehrendiplom würdigen. Unter ihnen waren Wenzen, Cedric, Gaia und Ali, die ihre Erfahrungen mit dem Publikum teilten. Im Alter von 19 Jahren ging Wenzen sechs Monate lang als Freiwillige nach Vietnam, dort arbeitete sie mit Kindern. «Ich habe dort, durch praktische Erfahrungen, mehr gelernt als in der Schule hier», sagt sie.

Cédric, 21 Jahre alt, aus Differdingen, hat Praktika in einem Jugendinformationszentrum und bei Jugendlichen in Griechenland absolviert. «Es war mir wichtig, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, um das Umfeld zu verstehen, in dem ich als Sonderschullehrer lernen werde», erklärt er.

Freiwilligendienst als Einstieg

Gaia, 20 Jahre alt, aus Luxemburg, nahm an einem Antirassismusprojekt in Finnland teil. «Ich habe dieses Land gewählt, weil es ein gutes Bildungssystem hat. Das Antirassismusprojekt schien mir das interessanteste zu sein», sagt sie.

Ali war beim Kulturzentrum Altrimenti, er hat sich dort um die Kommunikation, soziale Netzwerke und die Entwicklung künstlerischer Projekte mit jungen Menschen gekümmert. «Ich werde einen Einjahresvertrag bekommen, der im September beginnt, und dann werde ich vielleicht übernommen. Ohne das SNJ wäre es nicht möglich gewesen», sagt er.

(Marion Mellinger/L'essentiel)