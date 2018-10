Darum ist die Stadt Esch eine Hochburg von Déi Lénk

Artikel per Mail weiterempfehlen

Déi Lénk gibt es erst seit 1999. Ihre besten Ergebnisse erzielt die Partei seit jeher im Süden Luxemburgs, genauer gesagt in Esch/Alzette: Bei der letzten Parlamentswahl 2013 wählten hier 9,71 Prozent der Wähler für «La Gauche» – nirgendwo im Land war man stärker.

«Wir wollen dieses Mal die drittstärkste Partei in Esch/Alzette werden, vor der DP und den Grünen», sagt Marc Baum, der Déi Lénk im Parlament und im Escher Gemeinderat vertritt. In Esch/Alzette haben Déi Lénk eine breite Brust, auch aus geschichtlichen Gründen: «Esch/Alzette ist eine Metropole der Arbeiterbewegung. Historisch gesehen sind wir hier sehr stark und verfügen auch über eine entsprechende Erfahrung als öffentliche Mandatsträger.»

Der Präsident der Gewerkschaft OGBL, André Roeltgen, stimmt dieser Aussage zu – obwohl bei den vergangenen Kommunalwahlen die CSV in Esch triumphierte: «Früher war die kommunistische Partei sehr stark in der Region. Das hängt natürlich mit der Stahlindustrie zusammen. Aber der Einfluss auf die Nationalwahlen ist geringer, weil Ausländer, die in der Bevölkerung stark vertreten sind, nicht wählen.»

Junge Kandidaten bei Déi Lénk

Der «rote Süden» weist im Vergleich mit anderen Gegenden in Luxemburg einige demografische und soziale Besonderheiten auf. «Der Anteil benachteiligter Menschen in Esch ist höher als anderswo», sagt Joseph, ein pensionierter Arzt, der seit 40 Jahren in Esch lebt. «Es gibt mehr arme Menschen. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen, als ich noch praktiziert habe und mit Leuten zu tun hatte, die nicht bezahlen konnten. Déi Lénk machen diesen Menschen Versprechungen, daher werden sie gewählt.»

Claudio, 44, und Daniéle, 39, bestätigen diese Analyse: «Beim Wohnen und bei der Sicherheit sind die Bedürfnisse in Esch sicher höher. Déi Lénk geben sich modern, das gefällt den jungen Leuten.» Die beiden Escher Gemeinderäte von Déi Lénk, Marc Baum und Line Wies, sind erst 40 beziehungsweise 29 Jahre alt. «Wir wollten diese Erneuerung und eine Liste aufstellen mit jungen Leuten, die viel mit den Menschen reden», sagt Marc Baum.

Offen für ein Ausländerwahlrecht

Die starken Ungleichgewichte zwischen den verschiedenen Stadtvierteln sind ein Nährboden für die Themen, die Déi Lénk in der politischen Diskussion hervorheben. «In einem sensiblen Viertel wie Brill gehen nur acht Prozent der Schüler ins klassische Lyzeum, anderswo sind es die Hälfte. Die Realität ist dort einfach eine andere. Angehörige dieser arbeitenden Klassen wählen eher links», sagt Christelle Kodische vom Point Info Jeunes.

Auch mit dem Thema Multikulturalität können Déi Lénk bei den Wählern punkten. «Déi Lénk sind offen für ein Ausländerwahlrecht. Menschen, die aus der Migration kommen, wählen sie deswegen. Hinzu kommt noch das Problem des fehlenden Wohnraums, das Déi Lénk ebenfalls stark betonen und dabei auf Zuspruch stoßen.»

