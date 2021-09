Kersch will keinen Posten in nächster Regierung

Die nächsten Parlamentswahlen sind für den 11. Juni 2023 angesetzt. Nun hat Dan Kersch, der derzeitige Vizepremierminister, Minister für Arbeit, Beschäftigung sowie Sozial- und Solidarwirtschaft und Minister für Sport angekündigt in der nächsten Regierung keinen Posten mehr bekleiden zu wollen. Außerdem wolle er für die LSAP nicht mehr als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Das gab er am Montagmorgen in einem Interview bei unseren Kollegen von RTL bekannt.

Kersch habe diese Entscheidung vor ein paar Tagen getroffen und sie seiner Partei bereits mitgeteilt. Er könne jedoch noch nicht sagen, ob er bei den Wahlen 2023 kandidieren wird und ob er die laufende Legislaturperiode in der Regierung beenden wird. Der stellvertretende Premierminister erklärt, dass seine Priorität nun darin bestehe, dass das Land erhobenen Hauptes aus der Coronakrise hervorgeht. Das Ziel der LSAP sei es, die Wahlen zu gewinnen und zum ersten Mal einen Premierminister zu stellen.

(jw/L'essentiel)