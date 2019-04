Jugendliche lassen bei ihrem Stück «alles raus»

Bei der Show «Loos Alles eraus» («Lass alles raus») stehen am kommenden Donnerstag rund zwanzig Jugendliche der Jugendpsychiatrie des Hôpitaux Robert Schuman auf der Bühne. Bereits zum zweiten Mal können die Jugendlichen mit Rap- und Tanzeinlagen ihr Können unter Beweis stellen. Im vergangenen Jahr feierten sie einen großen Erfolg mit der Produktion, sodass in diesem Jahr erneut eine Zusammenarbeit mit der Fondation EME erfolgte.

Die «Beats» kommen dabei von dem Luxemburger Beatmaker Cehashi. Erneut sind die Choreografin Sylvia Camarda und der Musiker David Galassi dabei, um die Show zu gestalten und auszuarbeiten. Zudem bieten sie den Jugendlichen Workshops an und helfen ihnen dabei, ihre Energie auf das gewünschte Ergebnis zu konzentrieren.

«Rap hat mir geholfen, Selbstvertrauen zu entwickeln. In meinen Texten verarbeite ich all die Probleme, die ich im Leben habe», erklärt die 15-jährige Sofia. Auch David ist ein Patient der Psychiatrie und nimmt seit zwei Jahren an dem Projekt teil: «Ich habe das Tanzen gelernt, es hilft mir sehr, ausgeglichen zu bleiben. Außerdem sind die Proben ein Grund, um aus dem Haus zu kommen. Es hilft mir, unterdrückte Gefühle rauszulassen», sagt der 21-Jährige. Im September möchte er eine Ausbildung am Konservatorium beginnen, «um selbst mal Tanzunterricht geben zu können».

«Loos Alles eraus» Donnerstag, 25. April, 19.30 Uhr in der Rockhal. Der Eintritt ist frei. Anmeldung auf www.rockhal.lu.

(Séverine Goffin/L'essentiel)