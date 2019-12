Bombe legt Luxemburger Zugstrecke lahm

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Nähe des Bahnhofs Michelau, im Norden des Landes, wurde am Donnerstagmorgen eine Weltkriegsbombe entdeckt. Bauarbeiter sind in der Rue Op der Gare auf den Blindgänger gestoßen.

«Die Polizei ist zurzeit vor Ort. Der Zugverkehr zwischen Ettelbrück und Göbelsmuhle ist auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Wir stellen auf der Strecke Shuttle-Busse als Alternative bereit», erklärt die Luxemburger Eisenbahngesellschaft CFL.

Nach Angaben der Police Grand-Ducale handelt es sich um eine «alte Bombe». Vor Ort ist auch der Kampfmittelräumdienst.

#CFLINFOS10 Suppressions de trains. Bus de substitution.

Suite à une intervention des forces de l'ordre en gare de Michelau, tous les trains entre Ettelbruck et Goebelsmühle de 10:00 à 12:00 sont supprimés. Les CFL mettent en place un service de bus d... https://t.co/l9zDyMye9v — CFLinfos (@CFLinfos) December 19, 2019

+++ Update folgt... +++

(mm/L'essentiel)