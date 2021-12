«Ich habe immer einen sehr direkten Diskurs mit Putin»

Im Interview mit L'essentiel hat Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel die Gelegenheit genutzt, um über die internationalen Beziehungen des Großherzogtums sowie der damit verbundenen Herausforderungen zu sprechen, insbesondere zu Wladimir Putin, mit dem der Regierungschef noch am Tag vor dem Interview einen regen Meinungsaustausch hatte: «Wir haben eine Stunde online verbracht, obwohl ursprünglich 30 Minuten vorgesehen waren», sagte Xavier Bettel.

Luxemburg ist überall «persona grata»



«Das Luxemburg von heute ist nicht mehr das Luxemburg von vor acht Jahren», sagte Premierminister Xavier Bettel, auch wenn das Großherzogtum regelmäßig im Fokus journalistischer Untersuchungen zu mutmaßlicher Steuerhinterziehung oder lukrativer Steuerabkommen steht. «Als ich vor acht Jahren Premierminister wurde, standen wir auf trüben, grauen und schwarzen Listen. Wir sind aus dieser dunklen Ecke herausgekommen. Das Großherzogtum ist überall persona grata», sagte Bettel.



Dabei wurden mehrere Themen angesprochen, darunter Weißrussland, die Ukraine und die Beziehungen zur Europäischen Union. «Aber auch die internationale Lage insgesamt und die Covid-19-Krise. Ich habe ihm gesagt, was ich gut und was ich weniger gut finde. Ich habe immer einen sehr direkten Diskurs mit ihm», sagte Xavier Bettel, der die sehr offene Beziehung zwischen den beiden Männern unterstrich, während er bestimmte Gespräche geheim hielt.

«Eine Spirale, die in die falsche Richtung geht»

Das Ziel sei aber klar: Deeskalation in einer schwierigen Phase der Beziehungen zwischen Russland und Europa. «Es ist wichtig, Wege aus der Krise zu finden. Derzeit befinden wir uns in einem Zyklus von Sanktionen mit einer Spirale, die in die falsche Richtung geht», sagte Bettel, «wir teilen einen Kontinent. Deshalb müssen wir anfangen, miteinander zu reden, statt übereinander». Gleichzeitig bekräftigte der luxemburgische Premierminister «die Solidarität Luxemburgs mit den anderen 26 EU-Ländern».

Denn natürlich hat Wladimir Putin auch schon mit dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gesprochen, mit denen Bettel «vertrauensvolle, freundschaftliche, offene und aufrichtige Beziehungen» unterhalte. Unabhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen 2022 in Frankreich versichert Bettel, dass Macron «auf europäischer Ebene die Interessen Frankreichs zu verteidigen weiß, ohne seine Nachbarn zu überfahren».

Auf die neue deutsche Bundesregierung angesprochen, deren Koalition (Liberale, Sozialdemokraten und Grüne) sich an der in Luxemburg orientiert, ist der Regierungschef «überzeugt», dass dies funktionieren kann. «Der Vergleich wurde in Deutschland gemacht. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir uns hier gefunden haben und dass es funktioniert». Xavier Bettel, der die Gelegenheit nutzte, Angela Merkel zu begrüßen, mit der er sich sehr gut verstehe, wird auch bald den neuen Bundeskanzler Scholz treffen.

Der Premierminister konnte auch mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden sprechen, insbesondere bei den Nato-Gipfeln, aber er habe «noch kein ausführliches Gespräch mit ihm» geführt – so wie es ihm mit Wladimir Putin bereits möglich war.

Doch auch innerhalb der EU gibt es genügend Herausforderungen. Selbst der Brexit sei noch nicht vollständig gelöst, beklagte der Premierminister, der sich einen kleinen Seitenhieb auf die Kehrtwendungen der britischen Regierung nicht verkneifen kann: «Das Vereinigte Königreich und Europa, das war eine komplizierte Verlobung, eine nicht immer einfache Ehe und eine schmerzhafte Scheidung», sagte er, «aber bei einem gegenseitigen Einverständnis muss man die Verpflichtungen, die man eingeht, auch einhalten».

(Thomas Holzer/L'essentiel)