Luxemburger will weltbester Sommelier werden

Mit 33 Jahren hat Niels Toase bereits einige Wettbewerbe hinter sich. «Das ist aber erst das zweite Mal, dass ich an einem internationalen Wettbewerb teilnehme», sagt der Mann, der 2014 zum besten Sommelier in Luxemburg gekürt wurde. Ab heute wird er in Antwerpen das Großherzogtum unter 66 Ländern beim Wettbewerb um den besten Sommelier der Welt vertreten.

Der Deutsch-Iraner kam vor acht Jahren nach Luxemburg an die Hotelschule Diekirch. «Für einen Sommelier ist Luxemburg ein super Ort. Ich habe noch nie in einem Land gearbeitet, in dem es so viele Weine gab», sagt er.

Bei dem internationalen diesen Wettbewerb erwartet Toase starke Konkurrenz: «Dabei geht es nicht nur um Weine. Sake zum Beispiel und die damit verbundene Kultur nehmen immer mehr Raum ein.» Für ihn wird es in Belgien das letzte Mal sein, dass er an einem solchen Wettbewerb teilnimmt. Danach möchte er sich mehr Zeit für seine Familie nehmen.

(Patrick Théry/L'essentiel)